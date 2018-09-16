«شؤون الضواحي» تواصل مبادرة «مجالسنا في خدمة مدارسنا»

المصدر: الشارقة - البيان

واصلت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة استكمال مبادرتها التربوية «مجالسنا في خدمة مدارسنا»، والتي تنفذها سنوياً مع بداية كل عام دراسي؛ بهدف تعريف الأطفال بمناشط الدائرة وأدوارها في خدمة جميع أفراد المجتمع بما فيهم الأطفال.

واستهدفت الدائرة في سياق سلسلة مرورها على بعض مدارس إمارة الشارقة طلبة مدارس مدينة الشارقة ومدينة خورفكان؛ لتخصص مبادرتها هذا العام وهو الرابع لعدد من المدارس من الحلقة الأولى بعد أن نفذتها بنجاح في السنوات الماضية في عدد من المدارس الأخرى بإمارة الشارقة. ونظمت الدائرة فعاليات مبادرتها وسط فعاليات متنوعة وهادفة في كل من مدرسة مريم للتعليم الأساسي بمدينة الشارقة ومدرسة الأرقم بن أبي الأرقم للتعليم الأساسي بمدينة الشارقة ومدرسة النحوة للتعليم الأساسي بمدينة خورفكان ومدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي بمدينة خورفكان.