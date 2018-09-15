إماراتية تدرس زراعة الكبد بالخلايا الجذعية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

حققت الشابة المواطنة شيخة المزروعي إنجازاً علمياً نوعياً لدولة الإمارات بدراستها زراعة الكبد عن طريق الخلايا الجذعية؛ لتكون أول مواطنة تدرس دكتوراه هذا التخصص المعقد والمهم.

وكان الشغف الشديد لدى شيخة لدراسة الجينات والأمراض الوراثية قد دفعها لإكمال دراسة الدكتوراه في تخصص زراعة الكبد باستخدام الخلايا الجذعية في جامعة «كينجز كوليدج لندن» الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وتقول شيخة: «اخترت هذا التخصص لأنه غير متوافر في الإمارات، ولولا الجميل الذي قدمته لي دولتي الغالية بابتعاثي لدراسة هذا التخصص الفريد، لما أُتيحت لي الفرصة لأن أكون أول إماراتية تدرس زراعة الكبد عن طريق الخلايا الجذعية».

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