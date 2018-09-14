«أقدر» تنشر الثقافة الأمنية بين طلبة مدرسة دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - البيان

نظمت مدرسة الحصن للتعليم الأساسي في مدينة دبا الحصن صباح أمس احتفالا بمناسبة إطلاق مبادرة أقدر لوزارة الداخلية لطلابها، وذلك في حفل حضره محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينة دبا الحصن، وهدف الاحتفال إلى تكريس أهمية المبادرة في نفوس الطلبة لنشر الثقافة الأمنية بين الطلاب في المدرسة.

وشارك في احتفال مبادرة أقدر الفرقة الموسيقية لأكاديمية شرطة الشارقة وقسم الشرطة المجتمعية في إدارة شرطة المنطقة الشرقية اشتملت على مسابقات وعروض تراثية وفنية وزعت فيها الهدايا على المشاركين. وحضر إطلاق المبادرة المقدم راشد بن حمّاد الزعابي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالإنابة والرائد ابراهيم عبدالله الظهوري رئيس مركز شرطة دبا الحصن الشامل وإبراهيم بغداد رئيس مجلس أولياء أمور دبا الحصن السابق وعدد من الضباط وضباط صف وأفراد الشرطة وأولياء أمور الطلبة.

جهود

ورحبت دلال محمد صالح باقر مديرة المدرسة بالحضور وشكرت في كلمة لها كل من تتضافر جهوده لإنجاح هذه المبادرة.