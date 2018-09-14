المدينة الجامعية بالشارقة تبحث التعاون مع وفد ياباني

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت المدينة الجامعية بالشارقة وفدا يابانيا يمثل هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) وما بها من جامعات تنافس أرقى الجامعات وأطلعته على الصروح التعليمية من جامعات وكليات ومعاهد بجانب البنى التحتية المتطورة من خدمات ومرافق لخدمة الطلبة الدارسين بها، وبحث خالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة مع الوفد سبل تطویر العلاقات بین الهيئة والمدينة الجامعية في الشارقة والتي تعد أكبر أداةٍ في النهضة العلمية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الهاجري نبذة تعريفية عن المدينة الجامعية في مدينة الشارقة للوفد الياباني الزائر والذي يمثل هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) وما بها من جامعات تنافس أرقى الجامعات.