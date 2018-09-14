«شرطة الراشدية» تستعرض الشراكة مع عدد من المدارس

المصدر: دبي - البيان

قام العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، بزيارة عدد من المدارس في منطقة الاختصاص، حيث قدم التهنئة للهيئات التدريسية بالعام الدراسي الجديد، ونقل لهم تحيات القائد العام لشرطة دبي بهذه المناسبة، مؤكداً حرص شرطة دبي على الشراكة مع المدارس، وتوفير الأمن والأمان للجميع.

لقاء

والتقى العميد سعيد حمد آل مالك مع عدد من أعضاء هيئة التدريس في مختلف المدارس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية، حيث وضعت في مقدمة اهتماماتها مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

سلامة

وقدم العميد سعيد حمد آل مالك شرحاً لأعضاء هيئة التدريس حول مبادرة «أمن المدارس» والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى.