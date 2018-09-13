دبي الأولى عالمياً في استقطاب المدارس الدولية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن عدد المدارس الخاصة في الإمارة وصل إلى 206 مدارس، وهي الأولى عالمياً في استقطاب المدارس الدولية، حيث يشهد قطاع التعليم الخاص نمواً في أعداد المدارس الجديدة سنوياً، الأمر الذي يعكس جاذبية القطاع وثقة المستثمرين، وأولياء الأمور فيه.

وقال الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام الهيئة، إن الهيئة تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية للمدارس، التي تقدم مستوى جودة تعليم، وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية، إلى جانب العمل على اجتذاب مستثمرين، أثبتوا نجاحاً في إدارة مدارس خاصة.

وأوضح الكرم أن جودة التعليم أسهمت في زيادة معدلات الإقبال على مدارس دبي.

وقال: إن منظومة المدارس الخاصة في دبي تحظى بتنوع فريد في الخيارات التعليمية، والتي نادراً ما تتوفر في أي مكان آخر، حيث يوجد في دبي 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.

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