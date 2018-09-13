تعاونية الاتحاد تكرّم 249 طالباً متفوقاً ضمن «كفو»

المصدر: دبي - البيان

كرمت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة 249 من الطلبة المتفوقين دراسياً من أبناء المساهمين ضمن برامج إسعاد المساهمين «كفو»، يأتي ذلك في إطار أهدافها في تنفيذ خطط استراتيجية لإسعاد مساهميها والإسهام جنباً إلى جنب مع الحكومة بتحقيق أعلى معايير التحفيز لأفراد المجتمع، لاسيما الطلبة والطالبات، قادة المستقبل.

حضر الحفل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للهوية والجنسية بدبي، وماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وغاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية.

وقال ماجد الشامسي: «أطلقنا برنامج إسعاد المساهمين «كفو» إيماناً من التعاونية أن عماد الدولة وأساسها الصلب والاستثمار الحقيقي يكون بإنشاء جيل متعلم مثقف قادر على تحقيق الأفضل ومجاراة التطورات السريعة، ومن هذا المنطلق أطلقت تعاونية الاتحاد برنامج المساهمين «كفو» لتكريم أبنائهم المتفوقين دراسياً».