«التربية» تنظم مؤتمراً لتعزيز دور أولياء الأمور في مسيرة التعليم

المصدر: دبي - البيان

تنظم وزارة التربية والتعليم مؤتمر أولياء الأمور تحت عنوان «شركاء في مسيرتنا»، والذي يقام للمرة الأولى في خطوة تهدف إلى تعزيز دور أولياء الأمور في النهوض بمسيرة التعليم بالدولة.

ويقام الحدث الذي يأتي تحت رعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وبحضور معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بالهول وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، في جامعة خليفة بأبوظبي يوم الأربعاء المقبل.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والتربويين وأولياء الأمور وقيادات التربية والمتخصصين، لمناقشة قضايا تعليمية وتربوية مهمة وملحة، تسهم في تعزيز دور أولياء الأمور في تطور ونهضة التعليم بدولة الإمارات.

رؤية

ويأتي المؤتمر تكريساً لرؤية وزارة التربية والتعليم وأهدافها الاستراتيجية الطموحة، وسعيها الجاد للتواصل والتكامل مع جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي وتبادل الأفكار والخبرات التي تخدم العملية التعليمية في الإمارات والمساهمة في بناء منظومة أسرية ومجتمعية تحقق التكاملية بين أولياء الأمور والمدرسة.

فضلاً عن تجسيد مبدأ استدامة المشاركة المؤثرة والفعالة في تعليم أبنائنا الطلبة، وتعزيزاً لدورهم كأولياء أمور في تحسين نمو الطلبة أكاديمياً واجتماعياً وذهنياً ومعرفياً.

وترتكز فكرة المؤتمر التربوي على إبراز دور ولي الأمر المهم والحيوي في العملية التعليمية والتربوية، إذ تحتاج المدرسة الإماراتية إلى تكاتف الجهود وتعاضد الأفكار لتحقيق رؤيتها الطموحة في تخريج جيل ريادي يحقق المراكز الأولى في التنافسية العالمية.

وسيسهم المؤتمر في تعزيز التكاملية وتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة من أجل تحقيق رؤية الإمارات وطموحها في الريادة عالمياً، لذا فإنه يعد خطوة مهمة لتوضيح تلك التشاركية القائمة بين البيت والمدرسة وتعزز الوزارة رؤيتها من خلال التفاعل مع ولي الأمر الذي يعد عنصراً فعالاً ومؤثراً.

دعم

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية والتربوية وتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية فيما يختص بالجانب التعليمي، والتوعية بأهمية مساندة أولياء الأمور لخطط تطوير التعليم في المدرسة الإماراتية، والمساهمة في بناء منظومة أسرية ومجتمعية لتعزيز التشاركية بين البيت والمدرسة.

أهداف

يهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للخبراء التربويين والأكاديميين في مختلف المجالات التربوية لتبادل المعارف والمعلومات والخبرات في مجال الشراكة مع أولياء الأمور، بجانب الاطلاع على المستجدات والتغيرات الحديثة في مجال شراكة أولياء الأمور بهدف تحسين جودة الممارسات الميدانية، والاحتفاء بممارسات الشراكة المتميزة في الميدان التربوي.