حسين الحمادي يشيد بدور المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في بناء القدرات

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بأهمية الدور الذي يقوم به المركز الإقليمي للتخطيط التربوي من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينفذها وطنيا وخليجيا وعربيا وعالميا في مجال بناء القدرات في تخطيط التعليم وسياساته وإدارته.

إضافة إلى تنفيذ الدراسات ونشر المعرفة ليستفيد منها صناع القرار والأكاديميون والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور، والتنسيق مع اليونسكو لدعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالتعليم في دولة الإمارات والإقليم، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين مراكز الفئة الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الخبرات وتحقيق التكاملية في العمل التربوي.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس إدارة المركز في الشارقة بصفته رئيسا للمجلس، الذي يضم في عضويته مديري إدارات تخطيط التعليم وسياساته في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مدير عام المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو ومقره باريس السيدة سوزان جراند لويس.

ورحب معالي حسين الحمادي بأعضاء المجلس في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بخبراتهم وتعاونهم لدعم المركز في تحقيق رؤيته المتمثلة في الوصول إلى قدرات بشرية إقليمية متميزة في التخطيط النوعي لمستقبل التعليم.

وتركز جدول أعمال الاجتماع حول عرض للفعاليات والنشاطات والدراسات والإصدارات الخاصة بالمركز الإقليمي للتخطيط التربوي خلال 2017 وحتى منتصف 2018، حيث قدمت مهرة المطيوعي مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي عرضا تفصيليا لإنجازات المركز خلال الفترة المذكورة.