طلبة دبي يوثقون تجاربهم الصيفية بـ 4000 صورة وفيديو

المصدر: دبي - البيان

سجلت مبادرة # وتحلو_بها_المعرفة في موسمها الثاني على التوالي أكثر من 4000 صورة ومقطع فيديو ترصد تجارب طلبة مدارس خاصة بدبي من مناطق مختلفة من العالم خلال إجازة الصيف.

بالإضافة إلى إثراء مهاراتهم المكتسبة عبر خوض تحديات أسبوعية من تصميم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إطار من المرح والمتعة، فيما كرّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أول من أمس 5 طلاب من مدارس خاصة سجلوا مشاركات منتظمة خلال المبادرة.

واستندت المبادرة، التي انطلقت في الثامن من يوليو ولمدة 8 أسابيع متواصلة، إلى الأساليب الخمسة لجودة الحياة وهي «كن معطاءً وكن نشيطاً وتعلم على الدوام وتواصل وتفاعل مع محيطك».

وذلك بهدف تعزيز سعادة الطلبة وإثراء شغفهم نحو التعلم من خلال تشجيعهم على تجربة أشياء جديدة كل أسبوع، فضلاً عن عيش تجربة صيفية مميزة لطلبة دبي سواء أولئك الذين يقضون إجازتهم داخل الدولة أو خارجها.

وسجّلت المبادرة مشاركة طلبة مدارس خاصة بدبي لأنشطتهم الصيفية مع الهيئة من 10 دول حول العالم.

جاء ذلك، فيما انضم 150 طالباً وطالبة ينتمون إلى مراحل عمرية متنوعة على مدار ستة أسابيع إلى الدكتور عبد الله الكرم للمشاركة في تجارب متنوعة للتعلم منها واكتساب مهارات وأماكن جديدة وتجربة أنشطة مبتكرة من بينها درس التزلج في «سكي دبي» ومحارب النينجا في عالم دبي للرياضة.

وجلسة تعلم الغوص في مركز البوم للغوص بالتعاون مع جمعية الإمارات للغوص، وورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي مع نادي «نيكون» للتصوير، وحصة للعلوم التفاعلية والفن في متحف «أولي أولي»، بالإضافة إلى تحدي تسلق الجدران في «Adventure HQ».

مشاركات

وقال الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «لقد لمسنا حماس طلبتنا نحو تعلم مهارات جديدة ضمن مبادرة #وتحلو_بها_المعرفة خلال الإجازة الصيفية، حيث استقبلنا مشاركاتهم المصوّرة وبالفيديو من مناطق مختلفة من العالم خلال تقدمهم في دروس الكاراتيه وتعلم العزف على آلات موسيقية جديدة والبستنة وتعلم لغات جديدة».

وكرّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أول من أمس خمسة طلاب من مدارس خاصة بدبي سجلوا مشاركات منتظمة خلال مدة المبادرة، وهم:

الأخوان غاريث –9 سنوات- وكوبر أندرادي –4 سنوات -، والأخوان تمارا - 5 سنوات - ويوسف مهيلبه - 11 سنة -، والطالب بالاي - 7 سنوات- ونيولا كاستيلينو - 13 سنة-، بالإضافة إلى الطالب وشيفن سينغ وعمره 14 سنة، والذي حصل على أعلى معدل تصويت من الجمهور لينال الجائزة الكبرى لمبادرة #وتحلو_بها_المعرفة.