المري يطلع على سير العملية الدراسية وإجراءات السلامة المرورية

المصدر: دبي - البيان

زار اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مدرسة السعادة للتعليم الأساسي في منطقة مزهر، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وعدد من كبار الضباط، فيما كان في استقباله السيدة كلثم السويدي مديرة نطاق في وزارة التربية والتعليم بإمارة دبي، والأستاذة رفيعة سالم بن معدن الكتبي مديرة مدرسة السعادة للتعليم الأساسي، واطلع على سير العملية الدراسية وإجراءات السلامة المرورية والأمن الأمان لوصول الطلبة إلى المدرسة، وتجول ترافقه السيدة كلثم السويدي والأستاذة رفيعة الكتبي في أروقة المدرسة، حيث زار مختبر الابتكار والمكتبة وغرف ورش العمل الخاصة بالطلبة، إلى جانب زيارة الغرف الصفية التعليمية. وتفقد اللواء المري فعالية «العودة للمدارس».