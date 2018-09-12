جامعة خليفة توقع اتفاقية لاستضافة مؤتمر دولي عن الاحتباس الحراري

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي مذكرة تفاهم مع برنامج الأبحاث والتطوير لدراسة غازات الاحتباس الحراري التابع للوكالة الدولية للطاقة لاستضافة المؤتمر الدولي الخامس عشر لتقنيات التحكم في غازات الاحتباس الحراري والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في 2020.

ويشارك فيه أكثر من 2000 باحث وعالم وخبير، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الجامعة مع برنامج الأبحاث والتطوير لدراسة غازات الاحتباس الحراري التابع للوكالة الدولية للطاقة تقضي باستضافة المؤتمر.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجون جيل، مدير عام برنامج الأبحاث والتطوير لدراسة غازات الاحتباس الحراري.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي لـ «البيان»: المؤتمر الدولي الخامس عشر لتقنيات مراقبة غازات الاحتباس الحراري يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وسوف تستضيفه الإمارات.

موضحاً أن المؤتمر سوف يشارك فيه أكثر من 2000 باحث وعالم وخبير في تقنيات التحكم في غازات الاحتباس الحراري، والمؤتمر فرصة جيدة للشركات والمؤسسات الإماراتية المعنية بالموضوع لكي تستفيد من أحدث التقنيات التي سوف يتم استعراضها.

وأوضح أن مجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة في جامعة خليفة سوف يشاركون بالدورة الرابعة عشرة من المؤتمر في أستراليا ويستعرضون 10 ملخصات تم قبولها كمشاركات شفهية ومكتوبة بالمؤتمر أكتوبر المقبل. وأكد أنه يوجد اثنين من المراكز المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم، الأول في الولايات المتحدة والثاني في النرويج وتم توقيع اتفاقية بينهما على نشر أحدث الأبحاث في هذا المجال خلال المؤتمر.