23 طالب ماجستير من كلية أبوظبي للإدارة يشاركون في دورة بلندن

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت كلية أبوظبي للإدارة، دورة صيفية في العاصمة البريطانية لندن لـ 23 طالباً وطالبة من طلاب ماجستير إدارة الأعمال «MBA» وماجستير «العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي» في كلية لندن للاقتصاد.

تأتي الدورة في إطار التعاون المشترك مع المؤسسات العلمية البريطانية بهدف تنمية مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم وإكسابهم المزيد من المعارف والخبرات.

وأكد البروفيسور عبدالله الكوافي أبونعمة الرئيس التنفيذي لكلية أبوظبي للإدارة اهتمام الكلية بالزيارات والدورات التي تصقل معارف الطلاب بأفضل تجارب وممارسات المؤسسات التعليمية البريطانية الرائدة ذات السمعة العالمية.

وأكد أن الجانب العملي المرادف للتعليم النظري أصبح علماً مستقلاً، له طرقه الخاصة في جمع المعلومات والأفكار وكتابتها بطرق منهجية يسهل على الطالب تعلمها.

والتقى الطلاب خلال الزيارة مع عبدالله الكعبي الملحق الثقافي بالملحقية الثقافية في سفارة دولة الإمارات في المملكة المتحدة، الذي أشاد بجهود واهتمام كلية أبوظبي للإدارة في تحقيق أهدافها الطموحة للارتقاء بالمستوى التعليمي من خلال برامجها المتعددة لدرجات الماجستير التي تقدمها وفق أفضل المعايير العالمية.