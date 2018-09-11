وزارة تنمية المجتمع تستقبل 836 طالباً بمراكز أصحاب الهمم

المصدر: ■دبي ــ البيان

استقبلت وزارة تنمية المجتمع، 836 طالباً وطالبة للعام الدراسي 2018-2019 في كافة مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة، والبالغ عددها سبعة مراكز، موزعة في كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة ودبا الفجيرة ومركز أم القيوين للتوحد، بالإضافة إلى مركز التدخل المبكر في دبي، وذلك بفعالية حملت شعار «بيتكم الثاني».

وتهدف الوزارة من خلال إطلاقها اسم «بيتكم الثاني» على هذه المناسبة، لإحداث أثر اجتماعي وأسري في الطلبة والمختصين وأولياء الأمور، لا سيما أن الطلبة يقضون معظم أوقاتهم في مراكز رعاية أصحاب الهمم، بمتوسط 7 ساعات يومياً، ما يسهم في تنشئتهم وتهيئتهم بالشكل الأمثل.

زيارة

وزارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، مركز دبي للتدخل المبكر، ومركز أم القيوين للتوحد، واطلعت على سير عمل المركزين مع بداية العام الدراسي، والتقت بكادر العمل في مختلف الأقسام، كما التقت بالطلبة والطالبات وأولياء الأمور.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن إطلاق فعالية «بيتكم الثاني»، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2018_2019، يؤكد حرص الوزارة على توفير أفضل بيئة تعليمية تربوية بمستويات عالمية، للطلبة المنتسبين لمراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في مختلف مناطق الدولة.

مشيرة إلى أن التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في مجال تمكين وإدماج هذه الفئة، يُحدث كل يوم فارقاً في حياتهم وحياة أُسرهم، ويعزز واقع دولة الإمارات، كبيئة متسامحة مُرحّبة بالتنوع البشري بين مواطنيها والمقيمين على أرضها، في ظل أجواء صديقة ودامجة لهم، تدعم حقهم في العيش المستقل، أسوة بالآخرين.

خطط

وأضافت معاليها أن الخطط الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع، تستهدف استثمار التقدم التقني حول العالم، في توفير الحلول التقنية لأصحاب الهمم، وتحرص على استشراف المستقبل، وما يحمل من آمال وطموحات، تلبي حاجة هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التقنيات التي تساعدهم على الاندماج والعيش المستقل.

جنباً إلى جنب مع الرعاية المجتمعية المتكاملة، والحفاظ على أجواء نفسية وحياتية مواتية للإبداع بكل أشكاله، وهو ما تظلله فعالية «بيتكم الثاني»، التي تتعهد الوزارة من خلالها بترك أثر إيجابي ممتد في نفوس الطلبة وأسرهم، والهيئات التدريسية في مختلف المراكز.

وأكدت معاليها أن التعليم والتأهيل حق أصيل لأصحاب الهمم، لذا، تحرص وزارة تنمية المجتمع على توفير أفضل الخدمات التعليمية والتأهيلية في المراكز التابعة لها، مع العمل على تطويرها بشكل دائم، لتلبية احتياجات الطلبة من أصحاب الهمم، وكذلك أولياء أمورهم.

حيث تقدم المراكز التابعة للوزارة، أفضل الخدمات المتطورة والمبتكرة للطلبة من أصحاب الهمم المواطنين في مجالات التدخل المبكر والتعليم والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى الخدمات العلاجية المساندة، من علاج طبيعي ووظيفي ولغوي، وتمريض وعلاج بالخيل وغيرها، يستفيد منها الطالب، بواقع سبع ساعات يومياً من الأحد إلى الخميس.