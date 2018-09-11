سلطان القاسمي يتفقد «الكليات الطبية» لجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس عدداً من المختبرات الجديدة والمرافق بمجمع الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة.

كما شهد سموه في مبنى كليات الطالبات بجامعة الشارقة الإطلاق الرسمي لفرع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إحدى مبادرات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» والذي يسعى إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم الشباب في هذا القطاع بالشارقة.

واستهلت الجولة بزيارة مختبر الطب الحيوي، واستمع سموه إلى شرح من الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، عما يضمه المختبر من أحدث التقنيات المخبرية والأجهزة المستخدمة في المجالات الطبية.

وتعرّف صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الجولة على مختبر التشريح، الذي تم تحضيره بأحدث الوسائل التكنولوجية في مجال حفظ الأعضاء البشرية التي تعتبر ضرورية لعمليات تدريس مادة التشريح لطلاب كلية الطب، كما يضم المختبر نموذجاً كاملاً للجسم البشري تم تحضير النموذج بحيث يُظهر كل أجزاء وأعضاء الجسم البشري بوضوح وهو يعتبر الأحدث على مستوى العالم والوحيد بالدولة.

وقام سموه باستخدام الأجهزة الطبية المعدة، والاطلاع على أحدث التقنيات المقدمة في علم التشريح للوقوف على سير العمليات التعليمية ومتابعتها، مؤكداً أهمية هذه المرافق المتنوعة لزيادة تحصيل الطالب ومتابعة أحدث برامج ومناهج التعليم والتعلم في العالم، مما يعزز من فهم واستيعاب الطالب وتدريبه على البحث العلمي والاكتشاف والدراسة المتعمقة. كما توقف سموه خلال جولته في متحف الباثولوجي، وهو الأول من نوعه في إمارة الشارقة، ويحتوي على عينات جراحية ثمينة.

وشملت الجولة مختبر مهارات الأمراض النسائية، وتعرف سموه على محتويات المختبر الذي يحتوي على أكثر من 30 نموذجاً و«منيكان» يحاكي المصابات بأمراض النساء والتوليد.

وتم تصميم 3 من هذه الموديلات وفق تقنية صناعية عالية، تحاكي الواقع ومتصلة بالكمبيوتر لتوضيح الحالات والإجراءات والتداخلات الخاصة بالتوليد بمختلف أنواعه، ويتيح النظام أيضاً المتابعة عبر أجهزة الكمبيوتر للعلامات الحيوية للأم والجنين، وتخطيط قلب الجنين أثناء الولادة.

وعرج صاحب السمو حاكم الشارقة على مختبر الامتحانات Exam Soft، وهو برنامج آمن يستخدم في الامتحانات في العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، ويعمل على منع أجهزة الكمبيوتر من الوصول إلى البرامج والملفات المخزنة في الكمبيوتر، ويحول دون استخدام الإنترنت أثناء الاختبار.

وحضر صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة جانباً من المحاضرات في كلية الطب، حيث تعرف سموه على سير عمليات التدريس، مشيداً بما تعمل على تقديمه جامعة الشارقة، وعلى التطور النوعي لكافة مرافقها ومختبراتها الحديثة، حاثاً سموه أبناءه الطلبة على الاجتهاد والدراسة الذاتية، والبحث العلمي، والاهتمام بما يقدم في المحاضرات، ضماناً لمستقبل مشرق بالعلم والمعرفة.

وحضر سموه جانباً من افتتاح الدورة السنوية الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين، والذي تنظمه جامعة الشارقة بالتعاون مع الإسعاف الوطني.

وبدأت فعاليات إطلاق مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بجولة في معرض الصور الذي حكى مسيرة المركز من انطلاقته الأولى حتى يومنا هذا بالإضافة إلى عرض بعض التجارب لرواد أعمال شباب من مختلف المجالات الاقتصادية، رافقه خلالها نجلاء أحمد المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

جذب

تسعى إمارة الشارقة من إطلاقها لمراكز ريادة الأعمال «شراع» إلى توفير بيئة جاذبة وداعمة لرواد الأعمال من الجنسيات كافة، مع التركيز على الشباب الإماراتيين من الجنسين، لإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع تحقق منافع ملموسة للمجتمع وعوائد مالية تعزز التنمية الاقتصادية في الدولة والمنطقة.