منح دراسية لموظفي «تسهيل» في كلية الأفق

المصدر: دبي - وام

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مذكرة تفاهم مع كلية الأفق الجامعية بهدف تطوير مهارات الكوادر الوظيفية، ودعم مسيرة التحصيل العلمي لموظفي مراكز الخدمة «تسهيل» وعائلاتهم من خلال توفير منح دراسية لكل من برنامجي البكالوريوس في العلوم التقنية، وإدارة الأعمال والماجستير في إدارة الأعمال، تتراوح ما بين 30 إلى 50% من الرسوم الدراسية.

حرص

وقع المذكرة عائشة محمد بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ونيتن أناند الرئيس التنفيذي لكلية الأفق الجامعية في ديوان الوزارة بدبي.

وأوضحت عائشة بالحرفية: «أن توقيع المذكرة جاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز منظومة الشراكة مع المؤسسات التعليمية العليا بشأن استثمار رأس المال البشري من خلال تطوير وتنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية الوطنية من الناحية الأكاديمية، وتوفير فرص استكمال الدراسات الجامعية والعليا؛ الأمر الذي يسهم في تمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية بثقة وتسليحهم بالمعارف والعلوم، التي تخوّلهم لتقديم خدمات حكومية ذات جودة».

وبينت أنه سيتم تقديم منح دراسية لكل من برنامجي البكالوريوس في العلوم التقنية وإدارة الأعمال والماجستير في إدارة الأعمال تتراوح ما بين 30 إلى 50% من الرسوم الدراسية، وتشمل الفصول الدراسية «سبتمبر 2018 - يناير 2019 - يونيو 2019 - سبتمبر 2019»، كما سيتم منح خصم بقيمة 15% من الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى خصم الساعات المعتمدة للطلبة المرشحين من قبل الوزارة الذين لهم ساعات معتمدة من إحدى الجامعات المعترف بها، وتم تحويل ساعاتهم المعتمدة إلى كلية الأفق.