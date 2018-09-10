«الشارقة للتميز والتفوق التربوي» تستحدث فئة مدير النطاق

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

استحدث مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز والتفوق التربوي فئة جديدة في الدورة الـ25 من عمر الجائزة، وهي فئة مدير النطاق ليصبح إجمالي فئات الجائزة 12 فئة، إضافة إلى إطلاق جائزة أفضل تحقيق صحفي حول الجائزة منذ نشأتها، وجائزة صاحب أفضل فكرة مبتكرة لحفل تتويج الفائزين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعلي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد الملا مدير الجائزة، وعدد من كبار المسؤولين في الجائزة إلى جانب منسقي الجائزة من مختلف المناطق التعليمية على مستوى الدولة وحشد من الإعلاميين.

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي: «إن الجائزة التي تطوي عامها الـ25 وهي في تطور دائم وتشهد بشكل سنوي تحديثاً سواءً كان على المعايير أو استحداث فئات وإلغاء أخرى، وهو ما يعكس حيوية الجائزة وتجددها ومواكبتها لكل ما هو جديد في الميدان التربوي»، مؤكداً أنهم يستقبلون الملاحظات والمقترحات الرامية إلى إحداث مزيد من التطوير النوعي على الجائزة.

ومن جانبه كشف محمد الملا، مدير عام الجائزة، عن استحداث فئة جديدة هي فئة مدير النطاق المتميز ليصبح إجمالي عدد فئات الجائزة 12 فئة.

واستعرض الملا البرنامج الزمني للجائزة، حيث أوضح أنه في أغسطس الماضي تمت مخاطبة المناطق لترشيح المنسقين، ثم عقد اجتماع لهم في نهاية الشهر ذاته، فيما ستقوم الجائزة باستلام طلبات الترشيح من المناطق التعليمية وفق جدول محدد دعت إلى التقيد به وهو 15 يناير المقبل، حيث يتم استلام طلبات من مناطق رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان ويوم 16 من الشهر ذاته يتم استلام الطلبات من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة ويوم 17 يتم استلام الطلبات من منطقة الفجيرة التعليمية ودبي والشارقة، على أن تباشر لجان التحكيم المركزي عملها يوم 26 من يناير من العام المقبل فيما سيكون موعد إعلان النتائج يوم 19 مارس المقبل وحفل تكريم الفائزين يوم 25 أبريل المقبل.