«التعليم والمعرفة» تستأنف أنشطة المدارس المجتمعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

استأنفت دائرة التعليم والمعرفة، أمس، أنشطتها في المدارس المجتمعية بأبوظبي بمجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل التي ستقام 4 أيام أسبوعياً.

وتعكس مبادرة المدارس المجتمعية سعي الدائرة إلى بناء مجتمع متماسك من خلال تقديم أنشطة تفاعلية تعمل على استكشاف المواهب ورعايتها، وتعزز المهارات الشخصية في بيئة تفاعلية صحية، فيما يعمل في المراكز المجتمعية مجموعة من التربويين والمختصين والمدربين المؤهلين لتقديم الدعم والتدريب المناسب للطلبة والأهالي المشاركين.ويحافظ على سلامة الموجودين في المدارس المجتمعية عدد من المشرفين المتخصصين في إدارة المباني والمرافق المدرسية التي تم تجهيزها بأفضل الموارد والمعدات والمرافق التعليمية والترفيهية.