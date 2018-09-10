«كهرباء الشارقة» تطلق برنامج ترشيد الاستهلاك في المدارس

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة برنامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المدارس وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد وتهدف إلى وضع الأساس البيئي وترسيخ مبادئ كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المدارس من خلال تركيب قطع وأدوات الترشيد وتأهيل الطلاب وتدريبهم على تركيبها، لتكون المدرسة نموذجاً لمؤسسات المجتمع المختلفة ونشر ثقافة الترشيد بين الطلاب والطالبات وتفعيل دور المدرسة في توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وذلك ضمن خطة الهيئة لترشيد الاستهلاك بنسبة 30% حتى عام 2020 ويستهدف البرنامج 20 مدرسة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن الهيئة تسعى للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع لنشر ثقافة الترشيد وتوفر كافة الإمكانات لتفعيل حملة ترشيد الاستهلاك.