«ماجد الفطيم» و«يونيسف» تلحقان مليون طفل بالدراسة

المصدر: دبي - البيان

أبرمت «ماجد الفطيم» شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، بهدف مساعدة مليون طفل للالتحاق بالدراسة بحلول عام 2020.

ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم بهذا الشأن يتم بموجبها تزويد الأطفال الأكثر احتياجاً وتهميشاً على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفرص تعليمية عالية الجودة، وتشمل المرحلة الأولى 200 ألف مستفيد مباشر من الأطفال، والآباء، والمعلمين.

وتأتي الشراكة في إطار ركيزة «إحداث تحول في المجتمعات» ضمن استراتيجية الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها «ماجد الفطيم» وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث ستركز الشراكة على تعزيز مستوى الاستفادة من البرامج الشاملة لتنمية الطفولة المبكرة من خلال ضمان توفير منظومة تعليم وتعلّم متميزة.