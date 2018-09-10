ماجستير «المدن الذكية» في جامعة روشستر يستقطب الطلبة المواطنين

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر بدبي لـ«البيان» أن برنامج الماجستير في المدن الذكية، الذي طرحته الجامعة في العام 2016، بالتعاون مع دبي الذكية وواحة دبي للسيليكون، لقي رواجاً وإقبالاً كبيرين من الطلبة المواطنين، حيث استقطب 100 طالب وطالبة إماراتيين.

وأضاف الدكتور العساف: «تخوض دبي سباق لتحقيق أهدافها الذكية قبل انطلاق إكسبو 2020، حيث حققت تقدماً ملحوظاً نحو هدفها المتمثل في أن تصبح أذكى مدينة في العالم». وأكد أن برنامج «المدن الذكية» يدعم مساعي دبي لتصبح من أذكى مدن العالم في غضون السنوات القليلة المقبلة، كما طرحت الجامعة كذلك برنامج الدبلوم التدريبي في المدن الذكية، الذي يهدف إلى توعية القطاعين الحكومي والخاص حول أهمية التحول إلى المدن الذكية.