أحمد الفلاسي يتحدث عن رحلة النجاح ضمن «100 موجه» بعد غد

المصدر: دبي - البيان

تستضيف المؤسسة الاتحادية للشباب معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، في الجلسة التوجيهية الـ 9 ضمن برنامج 100 موجّه أحد برامج مجلس الإمارات للشباب الهادفة لصنع جيل المستقبل، وذلك تماشياً مع الأجندة الوطنية للشباب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وتقام الجلسة بعد غد في كلية التقنية العليا بدبي- طلاب، حيث يتحدث فيها معالي الوزير عن «رحلة النجاح: من التعليم إلى الوظيفة» والمهارات التي يحث الشباب على اكتسابها لتحقيق الريادة.

ويشارك معالي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة مع الطلاب، خبراته العملية وأهم محطات مسيرته الدراسية والمهنية التي تضمنت مناصب قيادية عدة، حيث يشغل معاليه إلى جانب الحقيبة الوزارية، منصب رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، كما يمثل معاليه قطاع الفضاء في اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وسيتحدث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي عن الدور الكبير، الذي تلعبه المرحلة الدراسية في تحديد مستقبل الأجيال، وبالتالي الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الأجيال في تشكيل مستقبل الدول والحكومات. حيث تمكن الجلسة التوجيهية الطلاب المشاركين من طرح أفكارهم وآرائهم واستفساراتهم حول شتى الموضوعات، إضافة إلى فتح قناة تواصلية بينهم وبين معالي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

تميز

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس الإمارات للشباب أن استضافة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي في هذه الجلسة يأتي استكمالاً لمجموعة القياديين، الذين استضافهم البرنامج، مؤكدة قدرة القياديين في الدولة على تحفيز الطلاب وإلهامهم.

وقالت معاليها: «نهدف من استضافة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة إلى إضافة رصيد جديد لبرنامج 100 موجه، وذلك كون معاليه قدوة للشباب في التعليم، وشخصية لديها خبرات متنوعة».

رعاية

يحظى برنامج 100 موجه برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ويهدف إلى خلق منصة توجيهية هي الأفضل عالمياً في نقل الخبرات والمعارف من القياديين للشباب. وتم اختيار 100 شخصية من الكفاءات والخبرات المتميزة لتوجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم.