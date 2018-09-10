7610 طلاب ينتظمون للدراسة في جامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انتظم نحو 7610 طلاب وطالبات للدراسة في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه التي تطرحها جامعة أبوظبي عبر فروعها في أبوظبي والعين ودبي والظفرة، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2018-2019.

وأكد الدكتور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي بالإنابة اعتزاز الجامعة باستقبالها لهذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات المستجدين والعائدين للدراسة في برامجها المتنوعة، خاصة وأن الجامعة تؤمن بأن الطلبة هم محور العملية التعليمية. لذلك فإننا نتطلع دائماً إلى دعمهم في كل ما نقدمه من خدمات وبرامج أكاديمية متنوعة التخصصات ومصممة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل في شتى قطاعات الأعمال وبما يؤهلهم ليصبحوا قادة الغد.