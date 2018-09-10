شرطة عجمان تهنئ الطلبة بـ «أنتم أبناؤنا»

المصدر: عجمان - البيان

نفّذ قسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «أنتم أبناؤنا»، بزيارة مدرسة ابن تيمية الحلقة الأولى بعجمان، للتهنئة ببداية العام الدراسي الجديد، وتقديم الدعم وتشجيع الطلبة على بذل مزيد من الجهد لرفع تحصيلهم العلمي والتقدم في مستوياتهم الدراسية، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

والتقى فريق الشرطة المجتمعية طلاب المرحلة الأساسية، وتحدث الملازم أول عبدالله خلفان بن بدر النعيمي إلى الطلبة عن أهمية التعلم وتحصيل مستويات دراسية وأثره في نجاح مستقبل الطالب، كما تطرق إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات في المدرسة والأماكن العامة.