مراكز شرطة دبي تتواصل مع المدارس بمناسبة العام الجديد

المصدر: دبي - البيان

واصل مديرو مراكز شرطة دبي ونوابهم زياراتهم لمدارس دبي في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2018-2019، وتقدموا بأسمى آيات التهاني إلى وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقام العميد عبد الحليم الهاشمي، نائب مدير مركز شرطة القصيص، بزيارة إلى مدرسة ذا ألفا البريطانية بمنطقة القصيص الأولى، ومدرسة الكويت للبنات بمنطقة الطوار، وقدم التحية للهيئة التدريسية، وقام بتهنئتهم بالعام الدراسي ونقل لهم تحيات القائد العام لشرطة دبي بهذه المناسبة، مؤكداً حرص شرطة دبي على الشراكة مع المدارس.

والتقى العميد عبد الحليم الهاشمي عدداً من أعضاء هيئة التدريس في مختلف المدارس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية.

ومن جانبه قام العقيد محمد ناصر آل رحمة، نائب مدير مركز شرطة الراشدية، بزيارة عدد من المدارس في منطقة الاختصاص ومن ضمنها مدرسة محمد نور، ومدرسة الشارقة الأميركية الدولية الخاصة، والمدرسة الدولية للفنون والعلوم، ومدرسة الخليج الهندية الثانوية، وغيرها من المدارس في منطقة الاختصاص.