«الفجيرة للموارد الطبيعية» توعي موظفيها بالسلامة المرورية للطلبة

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ممثلة في قسم البيئة والصحة والسلامة محاضرة توعوية لـ25 موظفاً وسائقاً بمقرها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين كافة شرائح المجتمع ضمن العمل المشترك بين الأسرة والمدرسة والشرطة لتحقيق منظومة شاملة متكاملة لتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لطلبة المدارس خلال عامهم الدراسي وتوفير بيئة آمنة خالية من الحوادث المرورية.

ألقى المحاضرة الملازم علي راشد الطنيجي من إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، حيث أكد على ضرورة التقيد بالسرعات المحددة أمام المدارس والالتزام بقواعد السير والمرور، وترك المسافة الآمنة خلف المركبات، والالتزام بالتوقف التام عند مشاهدة إشارة (قف) على جانب الحافلة.

كما تطرق الطنيجي أثناء المحاضرة حول المخاطر الناجمة للانحراف المفاجئ على الطريق، وما يتسبب به انحراف دون إعطاء إشارة تنبيه لمستخدمي الطريق مما يتسبب بحالة إرباك في حركة السير قد تصل إلى حوادث مرورية.

ودعا المحاضر الموظفين خلال المحاضرة إلى التحلي بآداب الطريق من أجل مصلحة وسلامة الجميع واستخدام الإشارة الضوئية محذراً من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة مع الالتزام بحد السرعة المسموح به، متمنياً لهم ولأسرهم السلامة على الطريق.

وبدوره أشاد المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة بالتعاون المتميز مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة وجهود القائمين على الحملات التوعوية والدور الذي يقومون به في توعية أفراد المجتمع وتثقيفهم. يذكر أن مؤسسة الموارد الطبيعية تقدم على مدى العام العديد من برامج التوعية المتنوعة لموظفيها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.