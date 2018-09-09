جامعة دبي تحتفل باستقبال الطلبة الجدد

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

احتفلت جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية باستقبال الطلبة الجدد في العام الدراسي 2018 - 2019، بحضور عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات ومنطقة الخليج العربية وأسهمت في تغطية الحفل المواقع الخاصة بالجامعة واتحاد طلبتها إضافة إلى الطلبة الإماراتيين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تنظيم برنامج تعريفي للطلبة وعدد من أولياء أمورهم تحدث خلاله الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، والذي شكر طلاب الجامعة الذين يسهمون مع مشاهير التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على إنجازات الجامعة والتي كان آخرها إعلان مشاركة الجامعة مع مركز محمد بن راشد للفضاء في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ.

ورحب البستكي بالطلبة الجدد الذين زادت نسبتهم هذا العام 22 % أكثر من العام الماضي مشيراً إلى وجود نسبة عالية من المواطنين في كليتي الهندسة وتقنية المعلومات وكلية دبي لإدارة الأعمال.

ولفت البستكي إلى أن الجامعة لن تتخلى عن هدفها المتعلق بجودة التعليم وأنها بدأت تحصد نتائج إيجابية من خلال استقطابها للطلبة المتفوقين والمبدعين والذين سيسهمون في تحقيق رؤى الإمارات المستقبلية في 2021 و2030 و2050.

وتحدث خلال الحفل الدكتور جيفري غاتشينو نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية عن جوانب أكاديمية تتعلق بالعلاقة بين الطالب والأستاذ وكيفية التواصل مع الهيئة التدريسية وقدم للطلبة عدة نصائح مهمة للتركيز والإبداع والحفاظ على مستوى متميز بما يسهم في نجاح مسيرتهم الأكاديمية والعملية.

من جانبها قدمت آمنة المرزاق مديرة قسم شؤون الطلبة شرحاً مفصلاً حول حقوق وواجبات الطلبة.