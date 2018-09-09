130 طالباً يستفيدون من منح محمد بن راشد للتفوق العلمي في «أميركية دبي»

المصدر: دبي - البيان

استفاد 130 طالباً وطالبة من المواطنين والوافدين من منح محمد بن راشد للتفوق العلمي في الجامعة الأميركية في دبي للعام الأكاديمي 2018 ـ 2019.

وقد استقبلت الجامعة الطلبة الجدد هذا العام وأعدت برنامجاً حافلاً بالفعاليات لتعريفهم بأقسام الجامعة والخدمات التي تقدمها بحضور أولياء الأمور.

وفي اللقاء التعريفي الذي جرى أمس هنأ الدكتور لانس دي ماسي رئيس الجامعة الطلبة الجدد لاختيارهم الجامعة الأميركية في دبي التي تلقى الرعاية والدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى حصول برامجها التعليمية على الاعتراف والاعتماد من هيئة اعتراف التعليم العالي في الدولة، إضافة إلى الاعتماد الأميركي. وأكد أن هدف الجامعة هو تعزيز نجاح الطالب في الحياة المهنية، وتعليم الطلبة كيفية التفكير والتعلم، إضافة لضمان اكتساب الطلبة المهارات العملية المناسبة لسوق العمل، لذلك يكون خريجو الجامعة الأكثر تعييناً في السوق بفضل التميز الأكاديمي للجامعة.

وفي نهاية حديثه قدم نصائح للطلبة منها أن يكونوا منفتحين للتغير والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية مع التواضع والصراحة إضافة إلى الحلم لأن الجامعة تساعد على تحقيق ذلك.

كما ألقى الدكتور عماد حب الله رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة كلمة أكد فيها أنه يمكن للجامعة وأولياء الأمور المساعدة في سد الفجوات بين كيفية عيش الطلاب والتفكير وكيف يتعلمون وكيف يتم التعامل معهم، وأضاف أنه في الجامعة الأميركية في دبي سيستمر الطلبة في التعلم والعيش في القيمة الحقيقية للعطاء والمحبة والرعاية والتعاون والتفكير والتعلم ومواجهة التحديات، مؤكداً أهمية إتقان مهارات القرن الواحد والعشرين لأنها تساعد في التعامل مع التحديات الجديدة والمتغيرات التكنولوجية السريعة.

وقال إن التعليم موجود لمساعدة الناس على التعلم والاستكشاف والإجابة عن الأسئلة وفتح حدود جديدة بهدف رئيس هو تغيير وتحسين الحياة، داعياً الطلبة للاستفادة من كل ما هو متاح في الجامعة لتحقيق النجاح.

وقد استعدت الجامعة لبدء العام الأكاديمي 2018/ 2019 بالتعاقد مع نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية من أصحاب الخبرات من أفضل الجامعات العالمية لينضموا إلى أسرة الهيئة التدريسية في الجامعة.