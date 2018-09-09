شرطة رأس الخيمة تعزّز الثقافة الأمنية بالمدارس

المصدر: رأس الخيمة - وام

شاركت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الطلبة فرحة استقبال العام الدراسي الجديد من خلال مبادرة «مرحباً مدرستي»، والتي تستهدف الطلبة والطالبات والهيئات الإدارية والتدريسية بجانب أولياء الأمور في الأسبوع الأول من العام الدراسي، وتستمر على مدار العام بهدف تعزيز الثقافة الأمنية لديهم.

واشتملت المبادرة على إلقاء محاضرات توعوية داخل الفصول الدراسية حول تعزيز الوعي الأمني بين الطلاب والطالبات وتنمية الثقة.

ألقى المحاضرات كل من المساعد أول أحمد محمد الصحاري، والرقيب أول ناصر الخاطري، الذي أكد بدوره حرص الإدارة على مد جسور التواصل مع الجميع لتوفير أفضل بيئة آمنة.