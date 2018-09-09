المدينة الجامعية بالشارقة تبحث التعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية

المصدر: الشارقة - البيان

بحث خالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة مع ماسامي اندو مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» سبل تطوير العلاقات بين الهيئة والمدينة الجامعية في الشارقة مطلعاً الضيف الزائر على المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمرافق العامة والمشاريع المستقبلية في المدينة الجامعية بالشارقة.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى بمقر المدينة الجامعية - آفاق توطيد العلاقات بين الجانبين بما يخدم المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتستفيد منها الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

وأكد خالد بن بطي الهاجري أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تركز على إيلاء العملية التعليمية في إمارة الشارقة الأهمية القصوى وترسيخ البرامج والأهداف كافة لبناء قاعدة تعليمية رصينة تستفيد منها الأجيال الحاضرة والمستقبلية.. مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تنتهج العلم أساساً للتقدم والرقي وتحرص على المواءمة بين العلم والثقافة بالتوازي مع تعزيز المهارات الإبداعية والفكرية لأبنائها بدءاً من النشء باعتبارهم الثروة الحقيقية التي تعول عليها الإمارة في الكثير من الطموحات للارتقاء والنهوض بالمجتمعات. وتبادل الجانبان خلال اللقاء الحديث حول رؤية ورسالة المدينة الجامعية بالشارقة بأن تكون الركيزة الأساسية في احتضان كبرى المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الدولة.