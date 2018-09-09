«صحة دبي»: 85 طالباً التحقوا بـ«طب وعلوم» في عامين

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الصحة في دبي في تقرير حديث لها، أن برنامجها الطموح «طب وعلوم» بدأ يؤتي ثماره ويحقق أهدافه، حيث استطاعت - خلال عامين فقط - تمكين 85 طالباً وطالبة من أبناء الإمارات الأوائل والمتفوقين من تحقيق حلمهم، واستكمال دراستهم الجامعية في واحدة من أهم المجالات وأرقى المهن، وهي مهنة الطب الإنسانية النبيلة، وذلك بتوفير الرعاية الدراسية المتكاملة، وتذليل كل السبل أمام مستقبلهم الواعد، وما ينتظرهم من فرص العمل المثلى، في مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية المنتشرة في ربوع دبي.

وذكرت الهيئة، أنه تم إطلاق البرنامج لخريجي طلبة الثانوية العامة للطب والعلوم في يوليو 2016 بناءً على القرار الإداري باعتماد لائحة برنامج رعاية خريجي الثانوية العامة داخل الدولة، والذي يعمل على إعداد وتأهيل الطلبة المواطنين ليكونوا من الكوادر المستقبلية التي تساهم في رفعة ورقي المهن الطبية في الدولة في التخصصات التالية: بكالوريوس الطب والجراحة، وبكالوريوس التمريض، وبكالوريوس في برامج الطب المساند (المختبرات، الأشعة، الصيدلة، التغذية، العلاج الطبيعي، والتخدير).

وأوضحت، أنها تركز على أربعة أهداف رئيسية تعمل على تحقيقها، في مقدمتها، تلبية توجيهات قيادتنا الرشيدة وذلك بالاهتمام بالتنمية البشرية المواطنة وإعداد جيل قادر على تحمّل المسؤولية وخاصة في المهن الطبية، إلى جانب إعداد كوادر مهنية مواطنة في القطاع الصحي تلبي احتياجات المجتمع الإماراتي، وتعزيز المهن والتخصصات الطبية والتمريضية داخل الدولة وخاصة في إمارة دبي، وتعزيز مفهوم الرعاية الصحية والوقائية، بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية من خلال إعداد كوادر مواطنة ذي كفاءة عالية.

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق بالبرنامج أوضحت هيئة الصحة بدبي، أن هناك 5 شروط أساسية تتضمن: أن يكون المرشح للبرنامج من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بالنسبة المئوية المطلوبة، وألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من سنتين، والحصول على قبول أكاديمي مباشر لمؤهل بكالوريوس، وأن يكون قد تخرج/‏‏ حصوله على الإعفاء من برنامج الخدمة الوطنية.

مزايا

تشتمل مزايا الالتحاق بالبرنامج بالنسبة للطلبة على: المساهمة في تسديد الرسوم الجامعية المحددة، ومنح الطالب راتباً شهرياً 6500 درهم لتخصصات الطب و5000 درهم للتمريض والطب المساند، ومنح الطالب مبلغاً مالياً للإيفاء باحتياجاته وحاسباً آلياً 2500 درهم، وبدل الكتب 3000 درهم، وتوفير التأمين الصحي طوال مدة الرعاية، وتعيين الطالب المشمول بالبرنامج في الهيئة على وظيفة تتناسب مع مؤهله العلمي بعد اجتيازه البرنامج.