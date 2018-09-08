هزاع بن زايد: العلم يبني الحضارات

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للطلبة درس مهم لأبنائنا في بداية العام الدراسي، مشيراً سموه إلى أنه يداً بيد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمضي الإمارات بثقة إلى المركز الأول. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في تويتر: «المدرسة فكر وعلوم ومعانٍ.. كلمات حكيمة من الشيخ محمد بن راشد ودرس مهم لأبنائنا مع بداية الموسم الدراسي، فالعلم جوهر التمدّن وبه تبنى الحضارات، ويداً بيد مع الشيخ محمد بن زايد نمضي بثقة إلى المركز الأول بهمة طلبتنا وعزيمتهم وطموحهم».