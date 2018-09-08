«ثقف المرورية» توعّي طلبة مدرستي الظيت وزمزم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

باشرت دورية «ثقف المرورية» مهامها في مجال التوعية والإرشاد، وتوجهت في أولى محطاتها إلى مدرسة الظيت للتعليم الأساسي ثم إلى مدرسة زمزم للتعليم الأساسي في رأس الخيمة؛ مستهدفة طلبة المدارس والهيئة الإدارية والتدريسية وجانباً من الحضور من أولياء الأمور.

وهدفت الدورية إلى نشر التوعية المرورية لتفادي الحوادث المرورية وترسيخ الوعي بأهمية اتباع التعليمات والقواعد المرورية تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمناً بين مختلف شرائح المجتمع والوقاية من هذه الحوادث.

وأكد العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أن هذه المبادرة التي تم تطبيقها في وقت قياسي وحظيت بإشادة واسعة تسعى إلى ضمان توفير أفضل بيئة من خلال تعزيز وتوثيق العلاقات مع المجتمع والتفاعل معهم.