خيالة شرطة أبوظبي تفاجئ طلبة «الشويفات» بزيارة تهنئة

المصدر: أبوظبي - البيان

فاجأت شرطة أبوظبي طلاب وطالبات مدرسة الشويفات الخاصة بأبوظبي بزيارة دوريات الفرسان (الخيالة) والتي قدمت لتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد ووزعت عليهم كتيبات التوعية ضمن حملة مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية تحت شعار «خلونا نعبر».

وأعرب أولياء الأمور والطلاب عن إعجابهم برؤية «خيالة الشرطة» وفرسانها والتعرف على جهودها ودورها في نشر التوعية لدى الجمهور بالتركيز على رفع الحس الأمني لديهم.

ونفذت المبادرة مديرية المرور والدوريات بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة الشغب بقطاع المهام الخاصة ضمن حرص شرطة أبوظبي المستمر على تأمين السلامة المرورية ووقاية الطلاب والطالبات من الحوادث.

جدير بالذكر أن حملة «خلونا نعبر» تنفذها شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء، وهم: دائرة النقل بأبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة تنمية المجتمع، ومواصلات الإمارات، وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

وتشمل خطة الحملة عدداً من المحاور في مجالات التوعية المرورية والأمنية والمجتمعية، وتستهدف شرائح المجتمع المدرسي من الطلاب وذويهم وإدارات المدارس، وسائقي، ومشرفي الحافلات المدرسية، وذلك تعزيزاً لسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد، وبهدف تطوير أدائهم وتأهيلهم والتزامهم نحو المجتمع بمقاييس السلامة والأمان، واحترام قواعد المرور وأنظمة السلامة المرورية وآداب الطريق.