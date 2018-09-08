موظفو شرطة دبي يهيّئون «مدرسة حماية» لاستقبال الطلبة

المصدر: دبي - البيان

واصل متطوعون من منصة شرطة دبي للتطوع عملهم في «مدرسة حماية» التي أعلنت شرطة دبي عن إقامتها لأبناء العاملين في منطقة ديرة، وذلك بمشاركتهم العمال في تهيئة المدرسة وتنظيفها وإعدادها بالشكل اللائق استعدادا لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية فيها غدا الأحد.

وقال الملازم أول المهندس خليفة الروم، مدير منصة التطوع، إن المدرسة التي يشارك المتطوعون فيها هي إحدى «مدارس حماية» التي أعلنت شرطة دبي مؤخراً عن افتتاحها لتعليم أبناء العاملين من العسكريين والمدنيين ضمن فئات وظيفية محددة، وبصورة مجانية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.