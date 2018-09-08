شرطة العاصمة تحتفل بعودة الطلبة إلى المدارس

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي بعودة الطلاب إلى المدارس، بتنظيم عدد من الفعاليات، شملت توزيع هدايا وقرطاسية ومستلزمات مدرسية على طلبة مركز الإمارات للتوحد، وطلبة عدد من المدارس الواقعة، ضمن نطاق اختصاص مراكزها الشرطية.

وأكد العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير المديرية، حرص شرطة أبوظبي واهتمامها بتنفيذ برامج مجتمعية ترسّخ ثقافة العطاء والعمل الإنساني، موضحاً أن هذه المبادرات تسهم في تهيئة الطلبة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتحفزهم على التفوّق الدراسي، لافتاً إلى أهمية التعاون المشترك مع الجهات التعليمية والإنسانية لتقديم أرقى الخدمات المؤسسية، ضمن أولوياتها الرئيسية في الاهتمام بالطلبة وأصحاب الهمم.

وكان طلبة مركز الإمارات للتوحد شاركوا في الاحتفال الذي نظمه مركز شرطة الشعبية بالتعاون مع قسم العلاقات العامة في «المديرية»، وتفاعلوا مع «الدبدوب» الشخصية المحببة للأطفال، التي رسمت البهجة على شفاههم، وأدخلت السعادة في قلوبهم.