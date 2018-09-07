«طرق دبي» تحضّر فعاليات توعوية في الرياض والمدارس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء الاستعداد لفعالياتها التوعوية في رياض ومدارس دبي بخطة جديدة للعام الدراسي الجديد 2018 ــ 2019، تعتمد على التفاعل مع الطلاب والفئات المستهدفة من خلال العروض المرئية المستحدثة والاستبيانات الإلكترونية التي تقيس رضى الطلاب عن تلك الفعاليات ومدى استفادتهم منها.

وتعمل الهيئة وفق خطة استراتيجية لنشر الثقافة المرورية في أوساط الطلاب والأطفال على النحو الذي يجعل المدارس خالية من الحوادث المرورية الخطرة، وقد نجحت خلال الأعوام الخمسة الماضية في الوصول إلى (صفر حالات وفاة في المدارس) نتيجة العديد من الإجراءات الهندسية والفنية والتوعوية التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، وإن خطتنا للعام الدراسي الجديد تسعى للحفاظ على معدل هذا الإنجاز.

وأكدت الهيئة أهمية الفعاليات التوعوية الموجهة للطلاب ضمن استراتيجية السلامة المرورية التي تساهم في تنفيذها على مستوى إمارة دبي، وأن الفعاليات والبرامج التوعوية في مدارس دبي تتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

عروض مرئية

وأشارت الهيئة إلى أن المتخصصين في البرامج التوعوية الموجهة للطلاب عملوا خلال الفترة الماضية على تحديث العروض المرئية التي تقدم في مدارس دبي بحسب المرحلة التعليمية، بحيث تم إعداد عروض مرئية مخصصة لفئة الأطفال في رياض الأطفال والصفوف الدراسية الأولى، إلى جانب عروض مرئية للمرحلة المتوسطة وأخرى لطلاب المرحلة الثانوية.