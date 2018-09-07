هيئة تنمية المجتمع و«دبي التعليمية» تعرّفان الأطفال بحقوقهم

المصدر: دبي - البيان

تشارك هيئة تنمية المجتمع في دبي مع منطقة دبي التعليمية في مبادرة «مرحباً مدرستي»، والتي تنظمها المنطقة في بداية العام الدراسي بهدف توفير أجواء ممتعة ومفيدة للأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في المدرسة وخارجها.

وتأتي مشاركة الهيئة في المبادرة ضمن برنامج «اعرف حقوقك» الذي تهدف من خلاله إلى توعية أكبر عدد ممكن من الأطفال والمشرفين عليهم بحقوق الطفل الأساسية.

وأشارت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، إلى أهمية استثمار بداية العام الدراسي بشكل إيجابي لتوعية الأطفال وتعريفهم بحقوقهم الأساسية بما يوفر لهم راحـة أكبـر.