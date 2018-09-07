«الإحسان الخيرية» توزّع «الحقيبة المدرسية» على 6000 طالب

المصدر: عجمان - البيان

نفذت جمعية الإحسان الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة دبي العطاء، مشروع «الحقيبة المدرسية» في إمارتي عجمان ورأس الخيمة، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، استفاد منها 6000 طالب، فتم توزيع «حقائب مدرسية» تحتوي على الأدوات والقرطاسيات التي يحتاجها الطلاب.

وقال خالد بن تميم المدير التنفيذي بالإنابة لجمعية الإحسان الخيرية: تعتبر «الحقيبة المدرسية» ضمن المشاريع الرئيسية التي تنفذها الإحسان الخيرية بداية كل عام دراسي، وهي واحدة من سلسلة البرامج المتعلقة بدعم الطلاب، للمساهمة في مساعدة أبنائنا الطلاب في توفير احتياجاتهم المدرسية من حقائب وقرطاسية وأقلام، للمساهمة في إنشاء جيل متعلم واعٍ يخدم وطنه ومجتمعه، إضافة إلى المساهمة في تخفيف المعاناة عن كاهل ذويهم.

وتوجه المدير التنفيذي بالإنابة لـ«الإحسان» بالشكر والتقدير إلى مؤسسة دبي العطاء لدعمها الدائم للبرامج الخيرية التي تنفذها «الإحسان»، ويستفيد منها الكثير من الأسر المواطنة والمقيمة على أرض دولة الإمارات، ويأتي دعم «دبي العطاء» ضمن الشراكة المجتمعية، من خلال تقديمهم كل أشكال الدعم الإنساني والخيري للأسر والطلاب.

وأضاف بن تميم: يتم توزيع كوبونات «الحقيبة المدرسية» للطلاب أبناء الأسرة المتعففة بعد دراسة وضعها المادي وعدد أفرادها، والوقوف على أوضاع الأسر ذات الدخل المحدود، بما يساهم في توفير احتياجات الطلاب من اللوازم المدرسية وتأمين متطلباتهم الضرورية.

وأشاد بالتعاون والتنسيق في تنفيذ المشروع الذي يستهدف الأسر المتعففة وتقديم‮ ‬يد المساعدة.