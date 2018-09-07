انطلاق دبلوم تعليم اللغة العربية لطلبة الصين في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت جامعة الشارقة أول برامجها لتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية وتاريخ الإسلام لعدد من الطلبة الصينيين المنتسبين لجامعة شيان الدولية في جمهورية الصين الشعبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بالعمل على الاهتمام باللغة العربية ونشر الثقافة العربية والإسلامية لغير الناطقين بها. واستقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة الطلبة الصينيين المنتسبين للدبلوم المهني في اللغة العربية الذي يشرف على تنفيذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة ويستمر لمدة عام أكاديمي اعتباراً من سبتمبر الحالي بمعدل ثلاث ساعات يومياً.

وأوضح الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني أن البرنامج سيعالج مهارات القراءة والمحادثة مع الاهتمام بضبط اللغة من خلال دراسة موضوعات نحوية وصرفية وستكون الدراسة بصورة تطبيقية من خلال تدريبات صفية ولا صفية وورش عمل.