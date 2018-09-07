راشد بن حمدان يزور مدرسة المزهر للتعليم الأساسي

المصدر: دبى - وام

زار الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة هيئة آل مكتوم الخيرية أمس، مدرسة المزهر للتعليم الأساسي - بنين، ورافقه في الزيارة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وغاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية.

وشهد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد طابور الصباح وتحية العلم صاحبها عزف من فرقة الموسيقى بشرطة دبى وفعالية إذاعة الصباح «مرحباً مدرستي»، وذلك بحضور بشرى سالم الشومي مديرة المدرسة والهيئتين التدريسية والإدارية.

وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بجولة في الورش الصفية التي شملت ورش «أريد أن أكون»، والتي يعبر من خلالها الطلاب عن الوظيفة التي يرغبون فيها و«مسبار الأمل»، حيث الحلم بالطيران والوصول إلى المريخ وحصة «قارئ الغد»، وورش «كيدزانيا» و«صحتي في إفطاري» و«حقوقي» وورشة مدرسة المستقبل والمدرسة الإماراتية في الـ 50 عاماً القادمة والتي تهدف لتهيئة الطالب للمستقبل والتعليم الذكي، والتقط صوراً تذكارية مع الطلاب في كل الورش.

تطوير

وأكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير التعليم والبيئة المدرسية والميدان التربوي، بما يتواكب مع النظم والأساليب الحديثة، وبما يؤهل الطلاب الإماراتيين لتحمل مسؤولياتهم كونهم رجال المستقبل وخدمة وطنهم الإمارات، مشيراً إلى الحرص على التميز التعليمي والتربوي.

ومن جهته أشاد مروان الصوالح بزيارة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للمدرسة، ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم والحرص على التواجد بين الأبناء وهو ما ينعكس ببدء عام دراسي مميز. ومن جانبها وجهت بشرى الشومي شكر وتقدير وامتنان إدارة المدرسة والهيئة التعليمية والتدريسية إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على زيارته للمدرسة، التي أعطتهم دافعاً قوياً في بداية العام الدراسي الجديد وانطباعاً جيداً، وجعلت الطلاب يشعرون باهتمام قيادتنا بالتعليم وتواجدهم بينهم.