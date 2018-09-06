الدفاع المدني يكثّف الحملات التوعوية للطلبة باشتراطات السلامة

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

كثفت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية من خلال إداراتها المختلفة بالدولة حملاتها التوعوية المخصصة لطلبة المدارس من خلال زيارات ميدانية نفذتها إدارات الدفاع المدني في عدد من المدارس بالدولة، التي تمحورت حول التوعية باشتراطات السلامة والوقاية من الحوادث والحرائق.

وزار وفد من إدارة الدفاع المدني في أم القيوين روضة الأمواج ومدرسة أم القيوين للتعليم الأساسي بمناسبة العام الدراسي الجديد تحت شعار «مرحباً مدرستي»، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها إدارة الدفاع المدني في أم القيوين لمشاركة الطلبة فرحتهم ببدء العام الدراسي الجديد.

كما زار الدفاع المدني في عجمان عدداً من المدارس في إطار التوعية، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، ونفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان مبادرة استقبال طلبة المدارس تحت شعار «أهلاً مدرستي الحبيبة».

وكان العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، قد حثّ مديري المدارس والمسؤولين عن مبانيها على ضرورة التأكد من إجراءات الأمن والسلامة العامة، وصلاحية أجهزة كاشف الدخان، ومعدات إطفاء الحرائق، وخطط السلامة والإخلاء.

وشدد على ضرورة فحص وصيانة طفايات الحريق اليدوية وصناديق الإطفاء والتأكد من عملها وجاهزيتها.

خطة

وأكد العميد محمد عبدالله الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار حرص الإدارة على مشاركة الأبناء الطلبة فرحتهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة في إطار خطة وزارة الداخلية وتوجيهات القيادة العامة للدفاع المدني التي تحرص على مشاركة كل الفئات المجتمعية في مختلف الفعاليات.

وأكد النقيب محمد المهيري، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، أن إدارة الدفاع المدني بعجمان تحرص على مشاركة الطلبة وأولياء الأمور فرحة العودة إلى المدارس، وتوعيتهم باشتراطات السلامة من الحريق.

وأكدت القيادة العامة للدفاع المدني أهمية التعاون مع مختلف المؤسسات وشرائح المجتمع والتنسيق معها، لرفع مستوى الوعي والوقاية من الحوادث.

التزام

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي إدارات المدارس الحكومية والخاصة إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق ومراجعتها قبل بدء العام الدراسي الجديد.