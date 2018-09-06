200 هدية للطالبات في حفل مدرسة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

شاركت جمارك دبي وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية، حفل استقبال طالبات مدرسة محمد بن راشد للتعليم الأساسي- بنات «الحلقة الأولى» ضمن برنامج الوزارة في بداية العام الدراسي الجديد «مرحباً مدرستي»، الذي اشتمل على عدة فقرات منها توزيع 200 هدية على طالبات المدرسة.

وتأتي مشاركة جمارك دبي في مبادرات وزارة التربية والتعليم؛ بهدف تهيئة الطلاب والطالبات لأجواء دراسية مثالية في بداية عام دراسي جديد، حيث قدمت الدائرة فقرات متنوعة لطالبات المدرسة، منها فقرة ترفيهية تحت عنوان «مظلات أفكاري» قدمتها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة، وتم تعريف الطالبات بماهية الملكية الفكرية، وفئاتها.

بالإضافة إلى تقديم فقرات أخرى عن الإبداع والابتكار وتشجيع الأجيال الجديدة على المشاركة بفاعلية في توعية المجتمع بمخاطر وأضرار البضائع المقلّدة، والتصدي لمحاولات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتهيئتهن لمعرفة حقوقهن في مجالات الملكية الفكرية وطرق المحافظة عليها. وقد تم عرض أيضاً عدد من النصائح للطالبات عن كيفية التعرّف إلى البضائع المقلّدة وأخطارها على الفرد والمجتمع والاقتصاد، مع عرض أفلام خاصة بالملكية الفكرية.

وفي ختام الفعالية تم إجراء مسابقات تحفيزية لهن مع تقديم الهدايا للفائزات. وشمل الجزء الثاني من مشاركة الدائرة في برنامج «مرحباً مدرستي» مشاركة إدارة الاتصال المؤسسي ممثلة في قسم المسؤولية المجتمعية الطالبات في بداية يومهن الدراسي بهدايا متنوعة، شملت حقائب تحتوي على أدوات مكتبية وأقلام تلوين؛ وذلك لنشر أجواء مملوءة بالسعادة والإيجابية في قلوبهن مع تحفيزهن على استقبال العام الدراسي بنشاط وحيوية.