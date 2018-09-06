12 %زيادة الوزن بين طلبة المدارس

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة بدرية الحرمي مديرة إدارة حماية الصحة العامة في مؤسسة الرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي عن أن أكثر الأمراض انتشاراً بين طلبة المدارس تتمثل في زيادة الوزن بنسبة تصل لـ 12% بين الطلبة، تليها السمنة إضافة لمشاكل البصر وتسوس الأسنان.

وقالت الدكتورة الحرمي في تصريحات لـ «البيان» أن معدل زيادة الوزن وفق إحصائيات العام الدراسي الماضي بلغت 12.8 %، والسمنة 8.2%، والسمنة المرضية 0.7%. أما بالنسبة لنقص الوزن فينتشر بنسبة 5.5%، في حين يأتي في المرتبة الثانية مشاكل البصر وصحة الفم والأسنان، مشيرة إلى أن نسبة اضطرابات البصر الانكسارية تبلغ 6.9%.

وتنتشر مشاكل صحة الفم والأسنان بنسبة 5.8%. وفي المرتبة الثالثة تأتي مشاكل الربو والداء السكري ونقص السمع، حيث ينتشر الربو بنسبة 2.2%، والداء السكري بنسبة 0.2%، ونقص السمع بنسبة 0.11%.

جهود

وأشارت إلى أن جهود هيئة الصحة في دبي بالصحة المدرسية برز في وضعها مبادرة لتعزيز برامج الصحة المدرسية ضمن برنامج الوقاية وأنماط الحياة الصحية لاستراتيجية هيئة الصحة في دبي 2016-2021 مما يسهم في تحقيق مرامي وأهداف هيئة الصحة، وتحسين صحة المجتمع والهدف الثاني هو توجيه الموارد لضمان بيئات آمنة وصحية لسكان دبي.

وحول المدارس الخاصة قالت الدكتورة بدرية: «هناك نوعان من العيادات: المرخصة VQC للتلقيح، والعيادات غير المرخصة NON VQC. تقوم العيادات غير المرخصة بالتعاقد مع هيئة الصحة بدبي التي تقوم بدورها بإرسال فريق ميداني للقيام بهذه العملية. وبهذا الجهد المشترك تمت تغطية شريحة واسعة من الطلبة المستحقين للقاحات اللازمة بحسب أعمارهم».

وبينت أن عيادات الصحة بالمدارس تحت إشراف قسم صحة المدارس بهيئة صحة دبي، تنفذ برنامجاً علاجياً وبرنامجاً للإسعافات الأولية للحالات البسيطة التي يمكن التعامل معها ضمن المدرسة.

وتهتم هيئة الصحة بدبي بأصحاب الهمم وتتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية على دمجهم ضمن التعليم النظامي كما تصدر هيئة الصحة التنظيمات اللازمة لعمل الطاقم الصحي في المدارس، وتنظيمات ترخيصهم وترخيص العيادات، كما تصدر الأدلة الإرشادية لعملهم، وتقوم كذلك بتدريب الطاقم الصحي المدرسي على الأدلة الإرشادية وعلى البرنامج الشامل للصحة المدرسية.