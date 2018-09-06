شرطة أبوظبي توعّي طالبات «الظبيانية» بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت شرطة أبوظبي جهودها في التعريف بمخاطر آفة المخدرات، وعقدت محاضرة تثقيفية استفادت منها طالبات مدرسة الظبيانية الخاصة، ضمن الخطة السنوية الرامية لتوعية طلبة وطالبات المؤسسات التعليمية.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي بين الطلاب لكي يكونوا عوناً لأنفسهم ومن حولهم، في التصدّي لهذه الآفة، لافتاً إلى أهمية حماية الأبناء من السلوكيات السلبية، في إطار تحقيق الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي الهادفة إلى الحفاظ على الأمن المجتمعي.

وقاية

وركّزت المقدم موزة اليعقوبي، رئيس قسم التوعية في إدارة التوعية والمتابعة اللاحقة بمديرية مكافحة المخدرات، في المحاضرة على إرشاد الطالبات إلى طرق الوقاية من السموم المخدرة، وتوعيتهن بمخاطر التعاطي، والإسهام في إيجاد شراكة مجتمعية فاعلة، وجيل واعٍ ومدرك خطر الإدمان وسلبياته.