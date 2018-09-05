وزير الدولة لشؤون التعليم العالي يزور جامعة عجمان

المصدر: البيان الإلكتروني

زار معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، جامعة عجمان وكان في استقباله الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة رئيس اللجنة التنفيذية، والدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، حيث اطلع معالي الوزير على سير العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية الجديدة التي تطرحها الجامعة. وتجوّل في مرافق الجامعة والمشاريع الجديدة قيد الإنشاء، ومنها مركز الخدمات الطلابية والذي يعد إضافة نوعية لمباني الجامعة.

واستعرض الشيخ راشد النعيمي الإنجازات المُشرّفة التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية، واتخاذها لموقع متميز جديد في مصاف الجامعات العالمية تبعا لتصنيف مؤسسة QS العالمية، وحصولها على اعتمادات دولية لبرنامج كلية الصيدلة، وبرنامجي الهندسة الكهربائية وهندسة المعدات الطبية بكلية الهندسة.

كما استمع معالي الفلاسي إلى شرح حول برنامج كلية الطب البشري الجديدة في جامعة عجمان والتي استقبلت دفعتها الأولى مع بداية هذا العام الأكاديمي ٢٠١٨-٢٠١٩، بالإضافة إلى استعراض لمشروع عيادة جامعة عجمان المتنقلة لطب الأسنان.

ورافق معالي الوزير خلال زيارته للجامعة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والدكتور محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي.