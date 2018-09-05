اعتماد 122 صنفاً غذائياً للمقاصف في جميع المراحل الدراسية

المصدر: دبي ـ البيان

اعتمدت وزارة التربية والتعليم قائمة الأصناف الغذائية للمقاصف المدرسية التي سيتم توريدها بكافة المراحل الدراسية للعام الجاري، وتضم القائمة 122 صنفاً غذائياً، محددة سعر الوجبة مع قنينة الماء للرياض بخمسة دراهم، فيما يتراوح كل منتج غذائي للمراحل التعليمية المختلفة بين درهم وأربعة دراهم، لافتة إلى أن بعض الأسعار شهدت ارتفاعاً طفيفاً بسبب الضريبة، ولكن الهدف هو توفير أفضل المنتجات المقدمة.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم في لقاء نظمته الوزارة أمس مع موردي المقاصف المدرسية بحضور قيادات الوزارة على دعم للمشاريع الوطنية الواعدة التي تندرج تحت مظلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمختصة بصناعة الأغذية وذلك انسجاماً مع التوجهات الحكومية ذات الصلة إذ حرصت الوزارة على دعمها في تولي مهمات التوريد للمقاصف المدرسية، مشدداً على ضرورة تطوير قوائم الأغذية المقدمة لطلاب المدارس من خلال المقاصف المدرسية.

حضر اللقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة، المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وخلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة و35 ممثلاً عن شركات الأغذية الوطنية الموردة، واستعرض اللقاء استعدادات الموردين للعام الدراسي الجديد وتبادل الأفكار معهم حول كيفية الارتقاء بآلية عملهم وفقاً للقواعد والأسس الصحية المشترطة.

وأكد وزير التربية خلال اللقاء حرص الوزارة على تطبيق أفضل المعايير الصحية المرتبطة بتغذية الطلبة ضمن المدرسة الإماراتية، والعمل على تطوير قوائم الأغذية المقدمة لهم من خلال المقاصف المدرسية، بحيث تراعي المواصفات الصحية المطلوبة.

وكانت وزارة التربية قد أصدرت مؤخراً تعميماً إلى الإدارات المدرسية، يتضمن قائمة شركات التوريد للمقاصف المدرسية، والتي ستكون مسؤولة بشكل كامل عن تشغيل هذه المقاصف، من وجبات غذائية ومعدات وعاملين، داعية الإدارات المدرسية إلى العمل على تسهيل إجراءات دخول الموردين إلى المقاصف، لاستبدال المعدات القديمة بأخرى جديدة، مع تزويدهم بأعداد الطلبة واختيار الوجبات الغذائية من القائمة المرفقة، والتي تتضمن 122 صنفاً غذائياً مشيرة إلى أنه تم تعديل محتويات قوائم الوجبات الغذائية حرصاً منها على صحة الطلبة.