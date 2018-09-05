جامعة عجمان تحصل على الاعتماد في برنامجين هندسيين

المصدر: عجمان - البيان

حصل برنامجا الهندسة الكهربائية وهندسة المعدات الطبية في كلية الهندسة بجامعة عجمان على الاعتماد من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا من مجلس في الولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة إنّ حصولنا على هذا الاعتماد من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا العالمي ما هو إلا شهادة ووسام فخر واعتزاز لنا بكفاءة وجودة مخرجاتنا، ويأتي كإنجاز جديد في رحلتنا للحصول على الاعتمادات الدولية والتصنيفات العالمية، مؤكداً أن فرق العمل التابعة لـ ABET قد ركّزت في تقييمها لبرامج الجامعة على المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوى الطلاب والإمكانات المادية والبشرية، والدعم الذي تقدمه الجامعة للقسم العلمي والكلية، بالإضافة إلى العديد من العناصر التي تتمحور حول جودة وكفاءة العملية التعليمية.

وأضاف ضمن احتفالاتنا بمرور 30 عاماً على تأسيس جامعة عجمان، استطاعت برامجنا أن تصبح ضمن نخبة من 3850 برنامجًا من 775 كلية وجامعة في 31 دولة بحصولها على الاعتماد من الـ ABET، حيث يساند هذا الاعتماد الكليات والجامعات في اتباع منهج عالمي منظّم لتقييم وتطوير وتحسين العملية التعليمية.