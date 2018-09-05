طرح تخصصات جديدة في «أميركية الشارقة»

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

كشف الدكتور علي الشحيمي عميد القبول والتسجيل في الجامعة الأميركية بالشارقة عن طرح تخصصات جديدة تمثل فرصة قوية للمستجدين هي: بكالوريوس في الفيزياء وماجستير في الهندسة الحيوية الطبية ودكتوراه في إدارة النظم الهندسية، لافتاً إلى أن قرابة 60 بالمئة من طلبة الجامعة يتلقون مساعدات مالية، و40 بالمئة من المستجدين يحصلون على مساعدات مالية.

وأوضح أن قيمة المساعدات المالية التي تقدمها الجامعة تتفاوت بين طالب وآخر، وكلما قل دخل العائلة يزيد حجم المساعدة وكذلك نفس الآلية معتمدة على السكن الجامعي.

وقال إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة تفضل بالتوجيه بأن تشمل الجامعة الأميركية في نظام منح سموه المخصصة للمواطنين من أبناء الشارقة، وسوف تغطي المنح جزءاً كبيراً من الرسوم الدراسية، وسيراً على نفس النهج ستقوم الجامعة الأميركية في الشارقة بتوفير خصومات إضافية للطلبة الحاصلين على منح صاحب السمو حاكم الشارقة بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من أبناء الإمارة من الحصول على تعليم عالٍ متميز.