مدير مؤسسة التنمية الأسرية تتفقد مدرستي الظبيانية والبطين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

زارت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أول من أمس مدرسة الظبيانية الخاصة، ومدرسة البطين العلمية الخاصة، للاطلاع على سير العملية التعليمية في مدارس المؤسسة، كما قدمت الرميثي التهنئة لجميع الطالبات والهيئة التدريسية ومديري المدارس والإداريين، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت الرميثي أن المؤسسة بمتابعة ورعاية دائمة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تسعى لتقديم الخدمات والرعاية الدائمة لجميع أفراد الأسرة، وتعزز دورها في المجتمع وبالأخص الطفل والمرأة، وتخريج جيل مسلح بالتعليم والمعرفة.